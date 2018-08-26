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  3. 26 Ağustos 2018 12:43

TSK'dan ''Malazgirt'' videosu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 26-30 Ağustos Zafer Haftası nedeniyle "Malazgirt'ten Kocatepe'ye" başlıklı bir video hazırlandı.

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