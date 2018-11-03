TSK’nın askeri mahrem yapılanmasına 9 ilde operasyon
03 Kasım 2018 10:20
TSK’nın askeri mahrem yapılanmasına 9 ilde operasyon
FETÖ’nün TSK’daki askeri mahrem yapılanmasına yönelik 30 şüpheli hakkında Kayseri merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütünün TSK’nın askeri mahrem yapılanması kapsamında Kayseri İl emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında haklarında arama ve göz altı kararı...