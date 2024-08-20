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TSK’nın eğitimli köpekleri için çok özel sistem

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimli köpekleri için Uzaktan Komuta Kontrol Sistemi (UKKS) geliştirildi. Bu sistemle Mehmetçik'in terörle mücadele operasyonlardaki başarısının artırılması hedefleniyor.

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