Anasayfa Video Galeriler Gündem TSK’nın eğitimli köpekleri için çok özel sistem TSK’nın eğitimli köpekleri için çok özel sistem 20 Ağustos 2024 Salı Saat: 10:31 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimli köpekleri için Uzaktan Komuta Kontrol Sistemi (UKKS) geliştirildi. Bu sistemle Mehmetçik'in terörle mücadele operasyonlardaki başarısının artırılması hedefleniyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c4466032c7573412081fb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nde yeni konutlar yükseliyor Uzmanlar yine Marmara'yı işaret etti. Bu 3 çukura dikkat MİT bir teröristi daha avladı İstanbul'da Filistinli iş insanına suikast: 3 zanlı yurt dışına kaçtı Türkiye'nin gizli akvaryumu, gurbetçilerin ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi oldu Sosyal medyada başlayan kavga cinayetle bitti: MHP'li isim öldürüldü İşte yeni polemiğimiz: Çay soğuk suyla mı demlenir yoksa sıcak suyla mı ? Orman yangını sonrası kahreden manzara Binlerce ''beli silahlı'' şüpheli ''çembere'' alındı