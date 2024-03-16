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  4. TSK'nın ''keskin gözü'' seri üretimde! Adım adım görüntülendi

TSK'nın ''keskin gözü'' seri üretimde! Adım adım görüntülendi

ASELSAN tarafından geliştirilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500'ün seri üretim aşaması adım adım görüntülendi.

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