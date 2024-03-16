Anasayfa Video Galeriler Gündem TSK'nın ''keskin gözü'' seri üretimde! Adım adım görüntülendi TSK'nın ''keskin gözü'' seri üretimde! Adım adım görüntülendi 16 Mart 2024 Cumartesi Saat: 15:55 ASELSAN tarafından geliştirilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500'ün seri üretim aşaması adım adım görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f596d3d8cecc8156035c17" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Bölgesi'nde korktuğumuz başımıza geldi İstanbul trafiğinde ''moonwalk'' danslı eylem 2 PKK'lı hain daha öldürüldü 3 yıl sürdü ve tamamlandı! Deprem erken uyarı sistemi 12 noktaya kurulacak Seçim sandıklarına, boyalı, molotof kokteylli saldırı 70 yaşındaki Türk gezgin 70 ülke gezdi Yarım otomobille, kaputta köpekle seyahat kamerada Böyle seçim konvoyu görülmedi... YRP'nin adayından bir garip seçim propagandası Bir yabancı suç örgütü lideri daha Türkiye'de yakalandı