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  4. TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!

TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemleri teslimatlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine sürdüğünü bildirdi.

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