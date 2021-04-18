Anasayfa Video Galeriler Gündem TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi! TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi! 18 Nisan 2021 Pazar Saat: 20:50 Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemleri teslimatlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine sürdüğünü bildirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607c717bd9a6bf0f1f6a1b43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş paylaştı! Ankara Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına vefa Korkunç tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var Emeklinin bayram ikramiyesi için 3 formül masada! İstanbul'da araç sahiplerine kötü sürpriz İnternetten gıda ürünü alırken iki kez düşünün! Yerli aşı olan Bakan Varank'tan yan etki açıklaması Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan ''Ramazan'' uyarısı Liseliler deniz suyuyla çalışan araç yaptı! İstanbul'da atlı birlikler sahaya indi