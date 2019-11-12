  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Kasım 2019 14:25

TSK'ya 13 adet KORKUT teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, son teslimatla 13 adet KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sisteminin TSK'ya teslim edildiğini açıkladı.

Video Galeri
Yılmaz Erdoğan'dan Acun Ilıcalı göndermesi
Yılmaz Erdoğan'dan Acun Ilıcalı göndermesi
Video Galeri
''Hızır'' yeniden ortaya çıktı! Gecekondulara zarflarla para bıraktı
''Hızır'' yeniden ortaya çıktı! Gecekondulara zarflarla para bıraktı
Video Galeri
9 yaşındaki çocuğun tam 397 suç kaydı çıktı
9 yaşındaki çocuğun tam 397 suç kaydı çıktı
Video Galeri
Serçenin hayatını kurtaran kalp masajı kamerada
Serçenin hayatını kurtaran kalp masajı kamerada
Video Galeri
Uludağ'da ölümle burun buruna!
Uludağ'da ölümle burun buruna!
Video Galeri
''Dayı'' filmi için geri sayım, ilk fragman yayınlandı
''Dayı'' filmi için geri sayım, ilk fragman yayınlandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM