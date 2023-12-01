Anasayfa Video Galeriler Gündem Tsunami gibi! Sağanak yağış bir ilimizi yuttu! Tüm il sular altında Tsunami gibi! Sağanak yağış bir ilimizi yuttu! Tüm il sular altında 01 Aralık 2023 Cuma Saat: 12:07 Güncelleme: 01 Aralık 2023 Cuma 12:07 Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında sular, çekilmeye başladı. Su basan 400'ü aşkın iş yerinde zarar oluşurken, milyonlarca liralık ürün de kullanılamaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6569a2634b83adcf190e5633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da satırlı dehşet! Saldırı anı kamerada Denizde kaybolan liseli gençten acı haber Ölmekten beter oldu ama pes etmedi... Türkiye bu babayı konuşuyor! Ege'de ölümle burun buruna anlar kamerada Denizi olmayan kent balıkçılıktan para basıyor! Bir yılda 2 milyar dolarlık ihracat Belaruslu ünlü top modelin mücevherleri İstanbul’da kayboldu Turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezon seferleri başlıyor İstanbul'da yangın! Mahsur kalanları komşuları kurtardı Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının teslimi başlıyor