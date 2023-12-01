  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Tsunami gibi! Sağanak yağış bir ilimizi yuttu! Tüm il sular altında

Tsunami gibi! Sağanak yağış bir ilimizi yuttu! Tüm il sular altında

Güncelleme:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında sular, çekilmeye başladı. Su basan 400'ü aşkın iş yerinde zarar oluşurken, milyonlarca liralık ürün de kullanılamaz hale geldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ankara'da satırlı dehşet! Saldırı anı kamerada
Denizde kaybolan liseli gençten acı haber
Ölmekten beter oldu ama pes etmedi... Türkiye bu babayı konuşuyor!
Ege'de ölümle burun buruna anlar kamerada
Denizi olmayan kent balıkçılıktan para basıyor! Bir yılda 2 milyar dolarlık ihracat
Belaruslu ünlü top modelin mücevherleri İstanbul’da kayboldu
Turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezon seferleri başlıyor
İstanbul'da yangın! Mahsur kalanları komşuları kurtardı
Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının teslimi başlıyor