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  3. 01 Ekim 2020 08:00

TTB’den Koca’ya vakaya tepki: ''Gerçekleri gizlediniz''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Koronavirüs testi her pozitif çıkan hasta değildir" ifadelerine tepki gösteren TTB, "6 aydır bunu söylüyorduk. Süreci şeffaf yürütmediniz. Gerçekleri gizlediniz" açıklaması yaptı.

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