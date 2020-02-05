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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇAK PİSTTEN ÇIKTI !
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  3. 05 Şubat 2020 16:45

Tuba Ünsal rüyasında Acun Ilıcalı'yı görünce...

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabı Instagram hesabından paylaştığı videoda Acun Ilıcalı'yı rüyasında gördüğünü söyleyerek gönderme yaptı.

Video Galeri
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı !
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı !
Video Galeri
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı 2
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı 2
Video Galeri
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