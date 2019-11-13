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  3. 13 Kasım 2019 13:15

TÜBİTAK gemisi Haliç'te inceleme yaptı

TÜBİTAK'a bağlı Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı, ''TÜBİTAK ANADOLU'' teknesi ile ölçüm çalışmaları yaparak deniz suyunun kalitesini araştırıyor.

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