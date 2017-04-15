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  3. 15 Nisan 2017 15:20

Tüfeğe karşı domatesle kendini böyle savundu!

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, Mahmut P. ablasından boşanan Mehmet Tosun'a, işlettiği manavda tüfekle peş peşe ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda Tosun, saldırgana domates atarak korunmaya çalıştı.

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