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Tüfekle oynarken dehşet saçtı

Çorum'da bir kişi, tüfekle oynadığı sırada kazara arkadaşını vurdu. Yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

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