Anasayfa Video Galeriler Gündem Tüfekle oynarken dehşet saçtı Tüfekle oynarken dehşet saçtı 27 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 09:45 Çorum'da bir kişi, tüfekle oynadığı sırada kazara arkadaşını vurdu. Yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658bc826ad599ddc200d35f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da güpe gündüz kanlı pusu! İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın PKK'nın sözde komutanı etkisiz hale getirildi Bir ülke felaketi yaşıyor! Binlerce ev sular altında kaldı Heyelanla kapanan 50 ili birbirine bağlayan yol ulaşıma açıldı Kassam Tugayları, İsrail konvoyunu böyle vurdu Bir kadın daha katledildi! 6 çocuk annesiydi, vahşice öldürüldü! Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti 24 saatte 12 şehit sonrası operasyondan ilk görüntüler