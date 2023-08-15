Anasayfa Video Galeriler Gündem Tuğba Ekinci evde bikini giyip dans etti: ''Alın size canlı klip'' Tuğba Ekinci evde bikini giyip dans etti: ''Alın size canlı klip'' 15 Ağustos 2023 Salı Saat: 10:00 Güncelleme: 15 Ağustos 2023 Salı 10:00 ''O Şimdi Asker'' adlı şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, evde bikiniyle dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64db229073d69618924ba8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatma Şahin'in grevdeki işçileri ikna etme çabası olay oldu Bir tekel bayisi dehşeti daha! Kurşun yağdırdılar: 3 yaralı Milyarder iş insanının yüzen sarayı Marmaris'e demirledi Erdoğan: Hayat pahalılığı sorununu hal yoluna biz koyacağız Resul Dindar ve Demet Akalın sahnede birbirine girdi İstanbul'da taksiler zamlı tarifeye geçti: İndi-bindi 70 TL Sosyal medya bu yatı konuşuyor: Ünlü poker oyuncusunun lüks yatı alev topuna döndü Trafik magandasından tepki çeken hareketler! Sosyal medyadan paylaştı Cem Uzan küresel medya patronu olarak medyaya geri dönüyor