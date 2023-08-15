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  4. Tuğba Ekinci evde bikini giyip dans etti: ''Alın size canlı klip''

Tuğba Ekinci evde bikini giyip dans etti: ''Alın size canlı klip''

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''O Şimdi Asker'' adlı şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, evde bikiniyle dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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