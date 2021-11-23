Anasayfa Video Galeriler Gündem Tuğba Ekinci'den Deniz Akkaya'ya olay soru: Biseksüel misin? Tuğba Ekinci'den Deniz Akkaya'ya olay soru: Biseksüel misin? 23 Kasım 2021 Salı Saat: 16:06 Al Sana Haber programına Deniz Akkaya katıldı. Daha önce yorumcu olarak programda yer alan Tuğba Ekinci ise Akkaya'ya bir soru gönderdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619ce7671f2dd50c2b111063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili vekilin geçim tavsiyesine tepki yağdı! ''Eti gramla, meyveyi taneyle...'' AK Partili isimden tartışılacak sözler: ''Enflasyon psikolojik'' İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti! Döverek öldürdü Erdoğan'dan Interpol'e mesaj: ''Birçok terör eyleminin önüne geçtik'' Müslüme'nin ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı İstanbul’da beklenen yağış başladı Babacan'dan Erdoğan'a: ''Yeter artık'' İstanbul'da korkutan patlama Bu mesaja dikkat! Kombi bakımı yaptırırken dolandırılmayın