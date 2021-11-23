Tuğba Ekinci'den Deniz Akkaya'ya olay soru: Biseksüel misin?

Al Sana Haber programına Deniz Akkaya katıldı. Daha önce yorumcu olarak programda yer alan Tuğba Ekinci ise Akkaya'ya bir soru gönderdi.

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