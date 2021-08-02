Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı: ''Daha fazla acı çekmemi istediniz''

Manavgat'taki yangında çiftliği alevler arasında kalan Tuğba Özay, üzüntüden felç geçirdiğini söylemiş, bir gün sonra İstanbul'da bir açılışta görüntülenmişti. Eleştirilerin hedefi olan Özay, yangın sonrası Manavgat'taki evine gitti. Çiftliğinden son görüntüleri paylaşan Özay, ''Ne istediniz biliyor musunuz? Daha fazla acı çekmemi'' dedi.

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