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Tuğba Özay ''Sil Baştan'' şarkısını söyledi, sosyal medya karıştı

Bir dönem manken olan, daha sonra oyunculuğa merak salan ve şimdilerde de şarkıcılık yapan Tuğba Özay bir mekanda Kadınlar Günü etkinliğinde sahne aldı.

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