Anasayfa Video Galeriler Gündem Tuğba Özay ''Sil Baştan'' şarkısını söyledi, sosyal medya karıştı Tuğba Özay ''Sil Baştan'' şarkısını söyledi, sosyal medya karıştı 11 Mart 2022 Cuma Saat: 17:40 Bir dönem manken olan, daha sonra oyunculuğa merak salan ve şimdilerde de şarkıcılık yapan Tuğba Özay bir mekanda Kadınlar Günü etkinliğinde sahne aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622b5f5f8a3f421c64249073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un en eşsiz noktası Pierre Loti tepesinden büyüleyen görüntü İstanbul'da korku dolu anlar! Patlamalar paniğe yol açtı Kar, soğuk, yağış onları durdurmuyor! Mehmetçik'in gözü ufukta, parmağı tetikte! İstanbul'un elinde kalan son yeşil alanı Belgrad Ormanı'ndan büyüleyen manzara TRT1 ekranlarında ilginç anlar! Seccade üzerinde ''şeytan'' arandı İstanbul'da çalıntı araç ve ikiz plakalı milyonluk kuyumcu soygunu Unkapanı Köprüsü'nün bağlantıları ayrıldı; köprü trafiğe kapatıldı Cem Yılmaz'dan olay Muharrem Sarıkaya göndermesi İstanbul'da Cumartesi alarmı! İmamoğlu duyurdu