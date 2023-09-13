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Tuğba Özerk plajda ölçü aldırdı

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Yaz sonrası tatili için KKTC'yi seçen güzel şarkıcı Tuğba Özerk, plajda kameraların önünde vücut ölçülerini aldırdı.

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