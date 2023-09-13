Anasayfa Video Galeriler Gündem Tuğba Özerk plajda ölçü aldırdı Tuğba Özerk plajda ölçü aldırdı 13 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 11:15 Güncelleme: 13 Eylül 2023 Çarşamba 11:15 Yaz sonrası tatili için KKTC'yi seçen güzel şarkıcı Tuğba Özerk, plajda kameraların önünde vücut ölçülerini aldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65016fa7534b702a6c123b43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gülşen sahne kostümü ile yine sınır tanımadı WhatsApp'ın ''oh be sonunda'' dedirten yeni özelliği yayınlandı İmamoğlu, taklidini yapan komedyeni paylaştı: Onu da çözeceğiz Deprem hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü İstanbul'da iş hanından çıkarılan esnaf ürünlerini yaktı PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye eş zamanlı şafak operasyonu İstanbul'da cami avlusunda bebek buldu Bursa'da geceyi gündüze çeviren büyük yangın İBB yayınladı: İşte A Haber'in yerel seçim için sabotaj kumpası