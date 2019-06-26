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  3. 26 Haziran 2019 10:05

Tuğçe Canıtez: “Elimizden gelenin en iyisini yapıp, hedeflerimize ilerleyeceğiz”

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Tuğçe Canıtez, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını ifade ederek, 2019 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda ellerinden gelenin en iyisini yaparak, hedeflerine ilerleyeceklerini söyledi. Sırbistan ve Letonya’nın ev sahipliği yapacağı 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Tuğçe Canıtez...

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