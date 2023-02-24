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Tuğçe Kazaz: ''AHBAP bir şey yapmıyor!''

Tuğçe Kazaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük bir organizasyonla depremzedelere yardım toplayan AHBAP için "Bin tane AHBAP da gelse, bir milyon tane AHBAP da gelse AHBAP bir şey yapmıyor" dedi.

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