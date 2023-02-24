Anasayfa Video Galeriler Gündem Tuğçe Kazaz: ''AHBAP bir şey yapmıyor!'' Tuğçe Kazaz: ''AHBAP bir şey yapmıyor!'' 24 Şubat 2023 Cuma Saat: 08:35 Tuğçe Kazaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük bir organizasyonla depremzedelere yardım toplayan AHBAP için "Bin tane AHBAP da gelse, bir milyon tane AHBAP da gelse AHBAP bir şey yapmıyor" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f84c96c476011ce57b14b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem sonrası sığındıkları anaokulunda 2'nci deprem paniği kamerada Adana'da deprem! Madende göçük oluştu! İstanbul'da büyük panik! 2 apartman boşaltıldı Yürekleri ağızlara getiren görüntü: Minibüs kapısında tehlikeli yolculuk! Bir tabak bile kırılmamıştı: Züccaciye mağazasında deprem anı kamerada Enkaz döküm sahasında metrelerce kuyruk oluştu Naci Görür'den kahreden açıklama: ''60-70 bin kişi göçük altında'' Muhabire deprem bölgesindeki canlı yayında çekiçli tehdit Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o an!