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  3. 09 Haziran 2017 12:20

Tuğçenin katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldüren şahsın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

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