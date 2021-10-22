Anasayfa Video Galeriler Gündem TÜGVA önünde tekme tokat kavga TÜGVA önünde tekme tokat kavga 22 Ekim 2021 Cuma Saat: 19:45 Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki TÜGVA yurdunun önünde "Kamunun gücü ile bizden çaldığınız yurdu geri alacağız ve kamuya teslim edeceğiz" sloganı atan grup, yurt görevlilerine de sözlü ve fiziksel şiddet uyguladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6172eab6bb622138780b76b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbulluların Metrobüs çilesi kamerada Başbakan basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı Kabe'de sosyal mesafesiz ilk cuma Boğaziçi Üniversitesi’nde çok sayıda gözaltı Biden canlı yayındaki bu hareketiyle alay konusu oldu Bill Gates süper lüks yatıyla yeniden Türkiye'de... 2021'in Türkiye'sinde, vatandaş yağ kuyruğunda Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilere müdahale Merkez Bankası Başkanı değişimi ve faiz indiriminin vatandaşa faturası belli oldu