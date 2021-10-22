TÜGVA önünde tekme tokat kavga

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki TÜGVA yurdunun önünde "Kamunun gücü ile bizden çaldığınız yurdu geri alacağız ve kamuya teslim edeceğiz" sloganı atan grup, yurt görevlilerine de sözlü ve fiziksel şiddet uyguladı.

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