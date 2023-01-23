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TÜGVA'dan İstanbul Taksim'de tekbir getirerek yürüdü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri arasında bulunduğu TÜGVA, Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.

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