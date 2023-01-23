Anasayfa Video Galeriler Gündem TÜGVA'dan İstanbul Taksim'de tekbir getirerek yürüdü TÜGVA'dan İstanbul Taksim'de tekbir getirerek yürüdü 23 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 01:05 Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri arasında bulunduğu TÜGVA, Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63cdb31e22e2bc31d8345d23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum Belediye Başkanı Aras'a saldırı Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran'daki bu sahnesi Adanalıları kızdırdı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Selen Görgüzel çılgın dansıyla sahnede yürek hoplattı Esenyurt'ta sıradan bir gün: Düğün meydan savaşına döndü Meral Akşener'den 4'ncü seçim videosu: ''Ne lanet bir zamandayız!'' Erdoğan seçim için net tarih verdi: ''Yetkimi kullanacağım'' Kocaeli'de bir evde patlama; 2'si ağır 5 yaralı İsveç'te Kur'an-Kerim'e alçak saldırı! Polis sadece izledi