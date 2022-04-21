Anasayfa Video Galeriler Gündem TÜGVA'nın da bulunduğu binanın yanında patlama TÜGVA'nın da bulunduğu binanın yanında patlama 21 Nisan 2022 Perşembe Saat: 09:45 İstanbul Gaziosmanpaşa'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) da bulunduğu binanın yanında patlama meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6260fd8579bdff191456a903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da zincirleme kaza! İETT otobüsü 6 araca çarptı İlişki terapisti Selin Karacehennem isyan etti: ''Böyle kocalık olmaz!'' kız öğrenci yurdunda feci ölüm Suriyeli sığınmacı ''Suriyeliler ülkelerine dönsün'' diyenlere küfür edip hakaret yağdırdı Şahan Gökbakar isyan etti: ''Rapçileri hapse atmak nedir ya?'' Canlı yayında sığınmacı kavgası! Ortalık bir anda karıştı 60 tonluk dev balina 20 saatte kurtarıldı Pençe Kilit Operasyonu'nda PKK'nın cephanelikleri ele geçirildi İBB'den ''kaçak İstanbulkart'' kullanımı için dikkat çeken video