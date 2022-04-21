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TÜGVA'nın da bulunduğu binanın yanında patlama

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) da bulunduğu binanın yanında patlama meydana geldi.

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