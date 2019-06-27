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  3. 27 Haziran 2019 10:00

Tuhafiye dükkanı alev alev yandı, o anlar böyle görüntülendi

Bursa’da alevlere teslim olan bir tuhafiye dükkanı küle dönerken, üstündeki 2 kat ise büyük zarar gördü. İşyerinin alevlere teslim olması saniye saniye cep telefonlarına yansıdı. Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.B.’ye ait tuhafiye dükkanından bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. İçerisinde bulunan yün ve yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla...

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