Anasayfa Video Galeriler Gündem Tüm ailesini kazada kaybetmişti; 3 yaşındaki Nisa'dan kahreden haber Tüm ailesini kazada kaybetmişti; 3 yaşındaki Nisa'dan kahreden haber 10 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 17:26 Manisa'nın Kula ilçesinde, 13 Mart 2020'de meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve ağabeyini kaybeden 3 yaşındaki Nisa, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6099428e29e618580936edc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deniz Akkaya takipçisinden gelen ''Müslüman mısınız?'' sorusuna çıldırdı Koronavirüsü atlattıktan 1 hafta sonra inme indi! İsrail polisi yine saldırdı; yüzlerce yaralı var İstanbul’da barajların doluluk oranları düşüşe geçti Engelli kız yaşadığı kafeste sıkışarak can verdi MSB paylaştı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Tavuk etinden iki kişi öldü... Uzman isimden kritik uyarılar Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'ya yürüdü 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi