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  4. Tüm ailesini kazada kaybetmişti; 3 yaşındaki Nisa'dan kahreden haber

Tüm ailesini kazada kaybetmişti; 3 yaşındaki Nisa'dan kahreden haber

Manisa'nın Kula ilçesinde, 13 Mart 2020'de meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve ağabeyini kaybeden 3 yaşındaki Nisa, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

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