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  4. Tüm dünya bu olayı konuşuyor: Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkardı...

Tüm dünya bu olayı konuşuyor: Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkardı...

İngiltere'de futbolcu Chloe Kelly, EURO 2022 kadınlar finalindeki hareketi ile gündeme bomba gibi düştü.

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