Anasayfa Video Galeriler Gündem Tüm dünya bu olayı konuşuyor: Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkardı... Tüm dünya bu olayı konuşuyor: Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkardı... 01 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 23:05 İngiltere'de futbolcu Chloe Kelly, EURO 2022 kadınlar finalindeki hareketi ile gündeme bomba gibi düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e8320f1e018962d4532443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan, ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz'' Ünlü şarkıcı Aydilge'nin zor anları: Sahnede bir anda yere düştü Kurtlar Vadisi aşkı ile ringe çıktı, rakibini nakavt etti CHP'li Engin Altay: CHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında açıkladı Ünlü yemek zincirinde şoke eden olay: Açılmamış yemek paketinden bakın ne çıktı! Çakma mehdiden otomatik silahlarla skandal paylaşım Yine boşanma aşamasındaki eş dehşeti: Dayak, tehdit, taciz! Artvin'de paraşütçü piknikçilerin üzerine indi Afganların Tevhid bayraklı konvoy olay oldu!