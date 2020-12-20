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  3. 20 Aralık 2020 14:10

Tüm dünya bunu konuşuyor! ''Sahte aşılama'' skandalı

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Canlı yayında teröristbaşı Öcalan'a ''sayın'' dedi, ortalık karıştı!
Canlı yayında teröristbaşı Öcalan'a ''sayın'' dedi, ortalık karıştı!
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1 milyon dozdan fazla uygulanan Çin aşısında ciddi bir yan etki görülmedi
1 milyon dozdan fazla uygulanan Çin aşısında ciddi bir yan etki görülmedi
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Bakan Koca acı haberi duyurdu! Can kaybı 10'a yükseldi
Bakan Koca acı haberi duyurdu! Can kaybı 10'a yükseldi
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Adana'da göçük! 2 işçi toprak altında
Adana'da göçük! 2 işçi toprak altında
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İstanbul'da 1 milyon dolarlık hırsızlık! Zanlı tanıdık çıktı
İstanbul'da 1 milyon dolarlık hırsızlık! Zanlı tanıdık çıktı
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Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacak
Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacak
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