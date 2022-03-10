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  4. Tüm dünya dehşet içinde izledi! Maymun yakaladığı martıyı böyle yedi

Tüm dünya dehşet içinde izledi! Maymun yakaladığı martıyı böyle yedi

İngiltere'deki bir hayvanat bahçesindeki dev bir maymunun uçan martılardan birini yakalayıp vahşice öldürdüğü anlar kameralara takıldı.

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