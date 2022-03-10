Anasayfa Video Galeriler Gündem Tüm dünya dehşet içinde izledi! Maymun yakaladığı martıyı böyle yedi Tüm dünya dehşet içinde izledi! Maymun yakaladığı martıyı böyle yedi 10 Mart 2022 Perşembe Saat: 14:55 İngiltere'deki bir hayvanat bahçesindeki dev bir maymunun uçan martılardan birini yakalayıp vahşice öldürdüğü anlar kameralara takıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6229e73c0ff0fc0e7e735cc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Habertürk canlı yayınında muhabir ve spikerin iltifat yarışı olay oldu Rusya çocuk hastanesini vurdu! Çok sayıda ölü var, görüntüler tüyleri diken diken etti Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal edildi Sivas'ta can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var İstanbul girişinde 8 kilometrelik kuyruk oluştu! Kamyon ve TIR'lar için yeni karar Kurak günler geride kaldı... Barajlar ağzına kadar doldu Ukrayna ordusu, Rus tanklarını havadan avladı Cenazede ''Hakkımı helal etmiyorum'' şoku! Savaş bitecek mi? Dünyanın takip ettiği üçlü zirve başladı