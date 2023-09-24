Anasayfa Video Galeriler Gündem Tüm dünyanın uzaydan beklediği kargo Dünya'ya indi Tüm dünyanın uzaydan beklediği kargo Dünya'ya indi 24 Eylül 2023 Pazar Saat: 20:50 NASA'nın Osiris-Rex kapsülü, Bennu adlı asteroitten topladığı örnekler ile başarılı şekilde Dünya’ya döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651076dc8da1481cc31c96c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beşiktaş kendi evinde güldü! TEM'de feci kaza: Alev alev yanan araçta can verdi İstanbul'da orman yangını! Bu görüntüler olay oldu Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti Taksimetreyi açmayıp öyle bir ücret istedi ki... İstanbul'da otobüs tramvaya çarptı Kim demiş yaz bitti diye! Termometreler 38 dereceyi gösterdi Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti Antalya'da orman yangını! Alevler teknelere sıçradı