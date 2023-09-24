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Tüm dünyanın uzaydan beklediği kargo Dünya'ya indi

NASA'nın Osiris-Rex kapsülü, Bennu adlı asteroitten topladığı örnekler ile başarılı şekilde Dünya’ya döndü.

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