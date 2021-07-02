  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Tüm dünyayı tedirgin eden savaş gemisi Karadeniz'den ayrıldı

Tüm dünyayı tedirgin eden savaş gemisi Karadeniz'den ayrıldı

Rusya ile İngiltere arasında gerilime neden olan İngiliz savaş gemisi, Hollanda savaş gemisi ile peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'den ayrıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
FETÖ elebaşısı Gülen'in akrabası Munise Gülen yakalandı
İmamoğlu İBB'ye son engeli böyle duyurdu: ''Bayramda yüzlerin gülmesini istemeyen bir kişi var''
Taksim'de İstanbul Sözleşmesi gerilimi...
Biz bu kafayla daha çok ''evdekal''ırız... Yine çok güzel ''A''normalleştik!
Bakan Varank'ın derdini anlatmaya çalışan sanayiciye verdiği yanıt tepki çekti
Polisten gazetecilere dayak kamerada
YouTube'tan Fahrettin Altun'un konuşmasına ''nefret söylemi'' engeli
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 3. doz aşı açıklaması
Metroda dehşet anları: Yarı çıplak şekilde raylara atladı