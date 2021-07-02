Anasayfa Video Galeriler Gündem Tüm dünyayı tedirgin eden savaş gemisi Karadeniz'den ayrıldı Tüm dünyayı tedirgin eden savaş gemisi Karadeniz'den ayrıldı 02 Temmuz 2021 Cuma Saat: 10:05 Rusya ile İngiltere arasında gerilime neden olan İngiliz savaş gemisi, Hollanda savaş gemisi ile peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'den ayrıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60debabedb40df6fe3573363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR FETÖ elebaşısı Gülen'in akrabası Munise Gülen yakalandı İmamoğlu İBB'ye son engeli böyle duyurdu: ''Bayramda yüzlerin gülmesini istemeyen bir kişi var'' Taksim'de İstanbul Sözleşmesi gerilimi... Biz bu kafayla daha çok ''evdekal''ırız... Yine çok güzel ''A''normalleştik! Bakan Varank'ın derdini anlatmaya çalışan sanayiciye verdiği yanıt tepki çekti Polisten gazetecilere dayak kamerada YouTube'tan Fahrettin Altun'un konuşmasına ''nefret söylemi'' engeli Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 3. doz aşı açıklaması Metroda dehşet anları: Yarı çıplak şekilde raylara atladı