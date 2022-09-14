Anasayfa Video Galeriler Gündem Tüm ezberler bozuldu! Ferrari ilk SUV'u Purosangue'yi tanıttı Tüm ezberler bozuldu! Ferrari ilk SUV'u Purosangue'yi tanıttı 14 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 11:00 İtalyan lüks spor araba üreticisi Ferrari, kendi tarihinde bir ilke imza atarak bir SUV piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ferrari ilk SUV'u Purosangue'yi tanıttı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63218a168b5268396e498a63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''sabit duran kadın'' alarmı! 5 saat boyunca kıpırdamadı İstanbul'da sürücüler neye uğradığını şaşırdı! Ceza gökyüzünden geldi Polisleri de şoke eden gözaltı: Ağzından bakın ne çıktı! Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan, AK Partili Şen'in skandal çıkışına çok sert yanıt: ''Küstah, edepsiz!'' Sedat Peker neden sustu ? Canlı yayında olay olacak iddialar İlber Ortaylı'nın, Murat Bardakçı'ya canlı yayında verdiği tepki olay oldu Muğla’da orman yangını! Gece gündüze döndü Kral 3. Charles'ın bu tepkisi olay oldu: ''Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum'' Fethiye'de denizin rengi değişti