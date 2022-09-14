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  4. Tüm ezberler bozuldu! Ferrari ilk SUV'u Purosangue'yi tanıttı

Tüm ezberler bozuldu! Ferrari ilk SUV'u Purosangue'yi tanıttı

İtalyan lüks spor araba üreticisi Ferrari, kendi tarihinde bir ilke imza atarak bir SUV piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ferrari ilk SUV'u Purosangue'yi tanıttı

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