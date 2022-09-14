Tüm ezberler bozuldu! Ferrari ilk SUV'u Purosangue'yi tanıttı

İtalyan lüks spor araba üreticisi Ferrari, kendi tarihinde bir ilke imza atarak bir SUV piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ferrari ilk SUV'u Purosangue'yi tanıttı

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