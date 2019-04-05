“Tüm İstanbul’un seçiminin iptali için müracaatta bulunulduğu doğru değil”
05 Nisan 2019 14:05
“Tüm İstanbul’un seçiminin iptali için müracaatta bulunulduğu doğru değil”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Tüm İstanbul’un seçiminin iptali için müracaatta bulunulduğu bilgisi doğru değil. Büyükçekmece ilçemiz, Büyükçekmece nezdinde iptal başvurusunda bulunmuştur” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklamalarda bulundu. Yavuz, “Büyükçekmece ilçemiz tarafından tüm İstanbul’un seçimin iptali için müracaatta bulunduğu bilgisi...