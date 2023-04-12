Anasayfa Video Galeriler Gündem Tüm kış beklediğimiz kar Nisan'da geldi.... Marmara'nın zirvesi bembeyaz! Tüm kış beklediğimiz kar Nisan'da geldi.... Marmara'nın zirvesi bembeyaz! 12 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 13:50 Türkiye’nin en önemli doğa ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ’a kar yağışı devam ediyor. Kar kalınlığının 58 santimetreyi bulduğu Uludağ'da hava sıcaklığı ise eksi dereceleri gördü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64368cf22f7ebf717304df13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bankada 5 kişi öldürülmüştü! Polis ile saldırganların çatışma anı kamerada Evlerini kiraya verdiklerine pişman oldular İstanbul'da vatandaşın tutamadığı kiralık evlerden bakın kimler çıktı The Marvels filminden ilk fragman geldi Bir il daha sular altında! Sağanak yağış hayatı felç etti Sahur vakti korkutan olay! Mahalleli sokağa döküldü Durakta dehşet kamerada! Son anda kurtuldu Bir anda başlayan dolu yağışı ortalığı birbirine kattı Erdoğan'ın sona sakladığı seçim müjdesi bu mu ?