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  4. Tüm kış beklediğimiz kar Nisan'da geldi.... Marmara'nın zirvesi bembeyaz!

Tüm kış beklediğimiz kar Nisan'da geldi.... Marmara'nın zirvesi bembeyaz!

Türkiye’nin en önemli doğa ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ’a kar yağışı devam ediyor. Kar kalınlığının 58 santimetreyi bulduğu Uludağ'da hava sıcaklığı ise eksi dereceleri gördü.

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