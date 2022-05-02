Anasayfa Video Galeriler Gündem Tüm koronavirüs kısıtlamaları tamamen kalkıyor! Tarih verildi Tüm koronavirüs kısıtlamaları tamamen kalkıyor! Tarih verildi 02 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 18:00 Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, sağlık kuruluşları ve toplu taşımalardaki maske uygulaması kısıtlamalarının bir hafta, 10 güne kadar kalkacağını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626ff2041016c211f2474097" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi Ukrayna Türk dronelarıyla vurdu: İki Rus savaş teknesi böyle battı Bu anne ve kızı literatüre girdi! Türkiye'nin mucize ailesi Hayranı Ezhel'e tangasını fırlattı Yürek burkan bayram şekeri izdihamı kamerada Hilal Kaplan'dan tepki çeken paylaşım: ''Medeni Bağdat Caddesi'ne bakınız'' İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı Ukrayna ordusu salavat getirerek Ramazan Bayramı’nı kutladı İmamoğlu'ndan bayram mesajı: ''Ayrışmayı kendine ilke edinenlerden Allah bu memleketi korusun''