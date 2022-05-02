  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Tüm koronavirüs kısıtlamaları tamamen kalkıyor! Tarih verildi

Tüm koronavirüs kısıtlamaları tamamen kalkıyor! Tarih verildi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, sağlık kuruluşları ve toplu taşımalardaki maske uygulaması kısıtlamalarının bir hafta, 10 güne kadar kalkacağını söyledi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi
Ukrayna Türk dronelarıyla vurdu: İki Rus savaş teknesi böyle battı
Bu anne ve kızı literatüre girdi! Türkiye'nin mucize ailesi
Hayranı Ezhel'e tangasını fırlattı
Yürek burkan bayram şekeri izdihamı kamerada
Hilal Kaplan'dan tepki çeken paylaşım: ''Medeni Bağdat Caddesi'ne bakınız''
İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı
Ukrayna ordusu salavat getirerek Ramazan Bayramı’nı kutladı
İmamoğlu'ndan bayram mesajı: ''Ayrışmayı kendine ilke edinenlerden Allah bu memleketi korusun''