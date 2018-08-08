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  3. 08 Ağustos 2018 21:30

"Tüm maddi kayıplar devlet tarafından karşılanacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu’da yaşanan sel felaketiyle ilgili, "Tüm maddi kayıplar devlet tarafından karşılanacak" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Ordu’da incelemelerde bulundu. Ardından basın mensuplarına konuşan Soylu, tüm maddi kayıpların devlet tarafından karşılanacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir, hasarlarla...

Bilgin Pro
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Ordu’da sel felaketi
Ordu’da sel felaketi
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