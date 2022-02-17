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Tüm Türkiye ağlıyor! Sıla'ya son veda!

Giresun'da zorla nişanlandırıldığı eski nişanlısı tarafından vahşice katledilen 16 yaşındaki Sıla gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

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