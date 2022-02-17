Anasayfa Video Galeriler Gündem Tüm Türkiye ağlıyor! Sıla'ya son veda! Tüm Türkiye ağlıyor! Sıla'ya son veda! 17 Şubat 2022 Perşembe Saat: 13:45 Giresun'da zorla nişanlandırıldığı eski nişanlısı tarafından vahşice katledilen 16 yaşındaki Sıla gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620e274c3c03cf7fd7147c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan engelli memur atamasında enflasyon hedefini açıkladı Sıla'nın katil zanlısı yakalandı! Klinikte hastanın özel fotoğraflarını çeken şüpheli için flaş karar! Yağışlar İstanbul'a yaradı... Barajlardan güzel haber geldi Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti Prof. Dr. Kurugöl'den Omicron uyarısı! Bu yaş grubunda ağır seyrediyor Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu camide 3 vakit namaz kılınıyor Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'in parmağına servet taktı! Dudak uçuklatan rakam İstanbul'da esnafa sopalı, kılıçlı saldırı kamerada