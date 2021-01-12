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  3. 12 Ocak 2021 17:05

Tunca Nehri'nde sarı alarm! Bir günde 6 kat arttı

Edirne'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Tunca Nehri için ''sarı alarm'' verildi. Nehrin debisi bir gün 6 kat artarak yatağından çıkma seviyesine geldi.

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