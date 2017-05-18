  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Mayıs 2017 19:45

Tuncay Özilhan'dan çözüm süreci açıklaması

TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan: Ak Parti hükümetlerinin siyasi vizyon ve cesaretle tasarlayıp hayata geçirdiği çözüm sürecinin değerini şimdi daha iyi anlıyoruz.

Video Galeri
Karabükte trafik kazası: 5 yaralı
Karabükte trafik kazası: 5 yaralı
Video Galeri
Telefonla yüksek sesle konuştu diye başına taşla vurarak öldürdüler
Telefonla yüksek sesle konuştu diye başına taşla vurarak öldürdüler
Video Galeri
Pikap ile polis motosikleti çarpıştı: 2 polis yaralı
Pikap ile polis motosikleti çarpıştı: 2 polis yaralı
Video Galeri
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Hasankeyfi gezdi
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Hasankeyfi gezdi
Video Galeri
New Yorkta araç yayalara çarptı: 1 ölü, 20 yaralı
New Yorkta araç yayalara çarptı: 1 ölü, 20 yaralı
Video Galeri
Demir yığını altında kalan işçi yaralandı
Demir yığını altında kalan işçi yaralandı