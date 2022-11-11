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  4. Tunceli Belediyesi karıştı! Başkan Maçoğlu'na bardak fırlattılar

Tunceli Belediyesi karıştı! Başkan Maçoğlu'na bardak fırlattılar

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Tunceli merkez ve ilçe belediyeleri tarafından Sütlüce köyü yakınlarında yapımı planlanan katı atık tesisi ile ilgili Tunceli Belediyesi’nin projeden çekilmesine ilişkin meclis oylaması yapıldı. Oy çokluğuyla projeye devam edilmesi yönünde karar çıkınca köylülerle belediye başkanı ve meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı. Mecliste Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu’na, su dolu plastik bardak ve...

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