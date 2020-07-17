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  3. 17 Temmuz 2020 17:50

Tunceli-Elazığ yolunda can pazarı! Ölü ve yaralılar var

Tunceli-Elazığ karayolunda midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

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