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  3. 08 Haziran 2019 17:45

Tunceli Valisi Sonel: "Kahramanlarımız gerekeni yaptı"

Tunceli’de Kutu Deresi’nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu yerinde yöneten Vali Tuncay Sonel, "5 kadın terörist ’Teslim Ol’ çağrılarımıza rağmen, ateşle, el bombaları ile karşılık verdi, bizim kahramanlarımız da teröristlere gerekeni yaptı" dedi. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Özel Harekat Timleri, Kutu Deresi’nde yürüttüğü operasyonda belirlenen 5 teröriste "Teslim Ol"...

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