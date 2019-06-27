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  3. 27 Haziran 2019 13:15

Tunceli’de bir haftada 11 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliğince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 4’ü 1 milyon 800 bin TL ödüllü listede aranan toplam 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli kırsalında son bir haftada İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Öldürülen...

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