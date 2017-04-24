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  3. 24 Nisan 2017 22:20

Tuncelide C-4 patlayıcı ve silahlar ele geçirildi

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir depoda C-4 plastik patlayıcı, 5 Kalaşnikof, 1 adet Belçika, 1 adet M-1 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 2 adet jandarma kamuflajı ile hücum yelekleri de bulundu.

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