  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Tunceli'de dev operasyon! Kadın astsubaylar da katılıyor

Tunceli'de dev operasyon! Kadın astsubaylar da katılıyor

Tunceli'de 1060 personelin katılımı ile 'Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı. Operasyonda kadın astsubaylar da katılıyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı; yasak ve kısıtlamalar yeniden gündeme gelir mi?
Tartıştığı eşinin otomobilini taşla parçaladı
Meksika'da dehşet! 9'u üst geçide asılı, 10 ceset bulundu
AK Parti'den ''siyasal kriz'' açıklaması
Ayıyı döven Türk! Kendisine saldıran ayıyı pişman etti
Hadise'nin derin yırtmaçlı dansı olay oldu
Pozitif olduğu için akrabasının HES kodunu kullanırken yakalandı
Küçük çocuk dehşeti yaşamıştı; serbest bırakıldı
Kulüp dizisi setinde ilginç anlar! Bu görüntüler olay oldu