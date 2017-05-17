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  3. 17 Mayıs 2017 17:15

Tuncelide güvenlik noktasına saldırmak isteyen terörist öldürüldü

Tunceli'de, Ovacık yolu girişinde bulunan güvenlik noktasına saldırı girişiminde bulunduğu öğrenilen bir teröristin öldürüldüğü öğrenildi.

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