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  3. 09 Nisan 2017 15:50

Tuncelide kar yağışı etkisini gösterdi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, nisanda kar yağışı etkili olunca ortaya güzel görüntüler çıktı.

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15 Temmuz gazilerinin referandum kararı, havadan görüntülendi
15 Temmuz gazilerinin referandum kararı, havadan görüntülendi
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12. kattan düşen minik kızın ölümünde cinayet iddiası
12. kattan düşen minik kızın ölümünde cinayet iddiası
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Diyarbakırda pedallar farkındalık için çevrildi
Diyarbakırda pedallar farkındalık için çevrildi
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En değerli hediye: Kitap
En değerli hediye: Kitap
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Yıllar sonra çocuklarını gördü iftiraya uğradım dedi
Yıllar sonra çocuklarını gördü iftiraya uğradım dedi
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Bakan Albayrak: Tek millete kim karşı çıkıyorsa, defolsun gitsin
Bakan Albayrak: Tek millete kim karşı çıkıyorsa, defolsun gitsin