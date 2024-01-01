Anasayfa Video Galeriler Gündem Tunceli'de korkutan deprem! Naci Görür uyarmıştı Tunceli'de korkutan deprem! Naci Görür uyarmıştı 01 Ocak 2024 Pazartesi Saat: 17:10 Güncelleme: 01 Ocak 2024 Pazartesi 17:10 AFAD, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6592c7e340b42b58d70fdd03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yabancı uyruklu saldırganlar cadde ortasında dehşet saçtı: Yaralılar var Japonya'da 7.6'lık depremden korkunç görüntüler Japonya'da 2 büyük deprem! Tsunami alarmı verildi İstanbul'da Filistin’e destek yürüyüşüne binlerce vatandaş akın etti Yeni yılın ilk zamlı trafik cezasını onlar yedi Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte yılbaşı gecesinde yakalanan ''kaçak'' sayısı Yılbaşını kutlamak isterken havai fişek elinde böyle patladı Yine Marmaray, yine intihar! Haluk Levent yeni yıla konteyner kentte girdi