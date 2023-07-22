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Tunceli'de polis müdahalesi: Gözaltılar var

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Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti; 6 kişi gözaltına alındı.

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