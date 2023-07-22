Anasayfa Video Galeriler Gündem Tunceli'de polis müdahalesi: Gözaltılar var Tunceli'de polis müdahalesi: Gözaltılar var 22 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 14:00 Güncelleme: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 14:00 Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti; 6 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64bbb6cd15dbce6dfa6156e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eşini ve kızını otelin havuzunda öldürdü Burcu Esmersoy'un sütyensiz videosu olay yarattı Zara'nın konserinde ilginç anlar! Bir anda üzerine fırladı İstanbul'da taksiciden kadın müşterisine dayak PKK'nın sözde Türkiye sorumlusu etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi Fenomen vücut geliştirme sporcusunun trajik ölümü! Halterin altında kaldı Kız kardeşinin kesik başıyla sokakta yürüdü İzmir Çeşme'de orman yangını! 1 kişi gözaltına alındı