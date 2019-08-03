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  3. 03 Ağustos 2019 14:05

Tunceli’de teröristlerin silah ve cephaneleri ele geçirildi

Tunceli’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 keskin nişancı tüfeği, 5 adet kaleşnikof ve 1 adet makineli tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığa’na bağlı timler tarafından merkez kırsalında operasyon yapıldığı ve çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. Açıklamada,"Merkez kırsalında İl Jandarma...

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