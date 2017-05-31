  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 31 Mayıs 2017 00:15

Tuncelide trafik kazası: 5 kişi yaralandı, 50 hayvan telef oldu

Tunceli’de kamyonun yan yatması sonu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı, 50 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Video Galeri
Zonguldakta maden ocağında göçük
Zonguldakta maden ocağında göçük
Video Galeri
15 bin kişi Fatih caminin avlusunda iftar için buluştu
15 bin kişi Fatih caminin avlusunda iftar için buluştu
Video Galeri
İftar saatini beklerken silahla vuruldu
İftar saatini beklerken silahla vuruldu
Video Galeri
Kadir Demirel, son yolculuğuna uğurlandı
Kadir Demirel, son yolculuğuna uğurlandı
Video Galeri
British Airwaysde uçuşlar normale döndü
British Airwaysde uçuşlar normale döndü
Video Galeri
Hatun Sürücü davasında kardeşlere beraat kararı
Hatun Sürücü davasında kardeşlere beraat kararı